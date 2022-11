69º Grande Prémio de Macau: Sete corridas e muitos nomes sonantes

O duplo vencedor do Grande Prémio de Macau de Fórmula 4, Charles Leong Hon Chio, vai defender a coroa, os vencedores da Taça GT Macau Maro Engel, Raffaele Marciello e Darryl O’Young juntam-se ao quádruplo vencedor Edoardo Mortara e a Corrida de Turismos é cabeça de cartaz com sete construtores e a neerlandesa Nadieh Schoots torna-se a primeira mulher piloto a participar no Grande Prémio de Macau de Motos, no regresso da emocionante corrida de duas rodas ao Circuito da…...