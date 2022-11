GP do Brasil de Fórmula 1: Alonso entre o desespero e a glória

Fernando Alonso teve um fim-de-semana atribulado, no Grande Prémio de São Paulo, mas no final, com uma boa prestação e sentido de oportunidade, conquistou um importante quinto lugar, que será preponderante para a Alpine. O espanhol mostrou competitividade ao longo de todo o fim-de-semana, parecendo ser o piloto da equipa de Enstone que lideraria a equipa em pista.No entanto, na qualificação, com as condições da pista a mudarem bastante, devido à chuva que ia aparecendo e desaparecendo, acabou por ficar…...