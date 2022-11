World RX/Nurburgring: Kristoffersson encerrou a temporada em estilo

O sueco Johan Kristoffersson concluiu uma temporada dominante no Mundial de Ralicross com a sua oitava vitória em dez possíveis. O fim de semana de Kristoffersson em Nürburgring não foi perfeito, com uma invulgar penalização de cinco segundos por cortar uma curva na segunda manga, mas, tal como tantas vezes aconteceu na história recente, o sueco foi inquestionavelmente um piloto aparte dos restantes.Fica como registo o impressionante tempo alcançado na SuperPole, oito décimos de segundo mais rápido que o segundo…...