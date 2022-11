WRC, Julien Moncet: “este rali foi o reflexo da época, início dramático, mas nunca desistimos”

Esta pode muito bem ser a última presença no WRC como Diretor Adjunto da Hyundai Motorsport para Julien Moncet. Sabe-se que a equipa coreana pretende fazer alterações na sua estrutura, o que ainda não conseguiu depois da saída de Andrea Adamo. Seja como for, Moncet despede-se com uma ‘dobradinha’: “Este rali foi, para nós, um reflexo de toda a nossa época; o início foi dramático, mas nunca desistimos. Apesar de algumas questões, ripostámos e terminámos em alta numa das nossas…...