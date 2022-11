WRC, Ott Tänak: “valeu a pena os três anos na Hyundai”

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) terminaram a sua carreira com a Hyundai Motorsport com o segundo lugar da geral, naquela que é o seu 16º pódio com a equipa, que incluiu cinco vitórias em três épocas: "É bom terminar a temporada no pódio.Estas foram condições extremamente complicadas no final, e foi também um rali exigente em termos gerais. Nos últimos dois eventos no asfalto, tem-nos faltado alguma velocidade para estarmos onde deveríamos estar. Por isso, foi o resultado…...