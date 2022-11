WRC, Thierry Neuville: “Foi uma época desafiante mas mostrámos como se dá uma reviravolta”

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) venceram o Rali do Japão, naquela que é a sua segunda vitória de ano, e para Neuville, a sua 18ª vitória com a Hyundai no WRC: "Esta vitória é fantástica! Não foi um fim-de-semana fácil, ou mesmo uma época fácil, mas terminar com este resultado é incrível e mostra que o desempenho está lá.Agradeço ao nosso ‘meteo man’ pelo excelente trabalho. Sabíamos que a luta para o título tinha acabado, mas o objetivo…...