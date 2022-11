Emil Lindholm campeão do WRC2

A luta pelo título do WRC2 chegou bem interessante ao Japão com três pilotos a poderem chegar ao título: Andreas Mikkelsen, Emil Lindholm e Kajetan Kajetanowicz. Com o norueguês na frente do campeonato a ficar em casa, porque não podia pontuar e mais nenhum rali, Lindholm e Kajetanowicz tinham uma ‘bucket list’ para cumprir, se o fizessem, eram campeões.O polaco foi o primeiro a fazer soar o sino do abandono. Kajetan Kajetanowicz despistou-se à saída do ‘famoso’ túnel, bateu forte…...