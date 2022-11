WRC, Rali do Japão: Segunda do ano para Thierry Neuville, ‘dobradinha’ Hyundai

Thierry Neuville venceu o Rali do Japão depois duma boa luta com Elfyn Evans, a quem um furo, ‘tramou’ já no último dia de prova. Takamoto Katsuta foi ao pódio em ‘casa’, num rali marcado por vários incidentes, o pior deles, o fogo que incinerou o Hyundai i20 N Rally1 de Dani Sordo. O Mundial de Ralis regressou ao Japão após um hiato de 12 anos, num evento que teve altos e baixos. Por um lado, um dos ralis mais…...