WRC, Rali do Japão: Thierry Neuville passou para a frente, mas há luta até ao fim

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) chegaram ao final do segundo dia do Rali do Japão na frente, depois duma bela luta a dois com Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), com a margem a separá-los a cifrar-se em 4.0s, isto quando faltam as cinco especiais do derradeiro dia de prova.Há muito que já se percebeu que a luta pelo triunfo se vai quedar entre estas duas duplas e depois de uma manhã em que os homens da…...