Rali do Algarve, Miguel Oliveira: Vai ser tudo novo, carro, troços, notas, é aproveitar ao máximo e divertir-me”

Com uma experiência bem-sucedida na pista urbana de Vila Real, em julho passado, no Campeonato de Portugal de Velocidade, quando se estreou ao volante do Hyundai i30 N TCR e venceu as duas corridas na classe TCR, Miguel Oliveira, embaixador da Hyundai Portugal, vai agora ter a primeira experiência nos ralis.Navegado por Carlos Magalhães, navegador de Bruno Magalhães, piloto do Team Hyundai Portugal, o piloto de MotoGP não esconde o seu entusiasmo face à experiência de conduzir o Hyundai i20…...