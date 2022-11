WRC2: Emil Lindholm precisa de ganhar nove pontos a Andreas Mikkelsen

Emil Lindholm está um pouco mais perto de ser campeão do WRC2, depois de Kajetan Kajetanowicz ter batido e desistido, deixando a porta do título um pouco mais aberta para o finlandês. O piloto da Toksport WRT deu desta forma um passo significativo aproveitando o facto de Kajetanowicz ter perdido o controlo do seu Skoda Fabia Rally2 evo ao sair de um túnel, arrancando no processo um poste de iluminação: "Infelizmente, são assim os ralis, tentaremos da próxima vez. Perdoem-me…...