Taça de Portugal de Ralis/Rallye Casinos do Algarve: Vai haver ‘tomba-gigantes’?

Ricardo Teodósio (Hyundai i20 N Rally2) é o cabeça de cartaz do Rallye Casinos do Algarve, evento que marca a Taça de Portugal de Ralis deste ano. Como convidado especial, piloto português do MotoGP, Miguel Oliveira, que vai guiar outro Hyundai i20 N Rally2 do Team Hyundai Portugal, naquela que será a sua estreia nos ralis. Mas há muito mais a acrescentar a esta que será a 50ª edição da prova, uma das mais antigas do calendário nacional de ralis.Estão…...