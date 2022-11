WEC: LMP2 atuais serão mantidos até 2025

A Le Mans Endurance Management anunciou que a homologação dos atuais LMP2 será estendida até 2025. Com isto a classe secundária do endurance não receberá upgrades sendo esperado que deixe de fazer parte do plantel do WEC. Com a construção dos LMH e LMDh, os LMP2 ficaram um pouco para trás e com o aumento do número de Hypercars e GTP na grelha, a necessidade / interesse na classe secundária baixou drasticamente. A extensão do período de homologação dos atuais…...