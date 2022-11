WTCR, Bahrein: As novidades e as ausências

O campeonato do WTCR regressa (finalmente), depois de três meses de ausências. A Taça do Mundo vive os seus últimos capítulos neste formato e a moribunda competição encaminha-se para as últimas corridas. Bahrein é o palco da penúltima jornada. Quando o WTCR visitou Vila Real, isto a meio do ano, ainda não havia solução definitiva para as últimas corridas com o cancelamento das rondas asiáticas (mais uma vez). Logo por aí deu para entender que algo se passava, pois no…...