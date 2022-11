WTCR: Regresso às pistas na estreia no Bahrein

A Taça do Mundo FIA de Carros de Turismo (WTCR) está de regresso às pistas entre os dias 10 e 12 de novembro na estreia da competição no Bahrein. As duas derradeiras jornadas da época serão realizadas no Médio Oriente - segue-se a Arábia Saudita - que marcarão também o final do WTCR como o conhecemos agora.Construído antes do primeiro Grande Prémio de Fórmula 1 do Bahrein em 2004, o traçado de 5.412 quilómetros não foi ainda testado pela maioria…...