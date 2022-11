Fórmula E, Pascal Wehrlein: “Estamos a viver momentos emocionantes como equipa”

Pascal Wehrlein começou a dar nas vistas na Fórmula 3, ganhando um lugar no programa de jovens pilotos da Mercedes, tendo-se estreado aos 18 anos no DTM pelos “Flechas de Prata”. Aí foi campeão na sua terceira época (2015), antes de se mudar para a Fórmula 1 no ano seguinte, onde representou a Manor e a Sauber. Ficou sem lugar no grande circo em 2018, ano em que regressou ao DTM e mudou-se para a Fórmula E para a temporada…...