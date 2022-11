Fórmula E, António Félix da Costa: “Porsche é uma marca sinónimo de vitórias”

António Félix da Costa é um dos pilotos com mais provas disputadas no Campeonato do Mundo FIA de Fórmula E, além de um valor seguro do desporto automóvel mundial. É um dos poucos pilotos que competem no mundial desde o primeiro ano, com 96 corridas disputadas e sete vitórias conquistadas, dezasseis pódios e sete pole positions. Félix da Costa junta-se a partir da próxima temporada do mundial de monolugares elétricos a Pascal Wehrlein, para abraçar um novo desafio: vestir as…...