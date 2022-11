Rally Legends Luso/Bussaco: Mata Nacional dos ralis

Realizou-se no passado fim de semana o 6º Rally Legends Luso/Bussaco, prova que voltou a evocar os belos momentos vividos no ‘antigo’ Rali de Portugal naquelas classificativas da Serra do Bussaco. Pedro Pereira Jr e Tiago Silva levaram o Peugeot 208 R2 à vitória O Clube LusoClássicos voltou a levar à estrada uma prova que continua a ganhar elan nos ralis em Portugal. Mais do que uma competição, esta prova, tal como outras, preenche um vazio que se sente nos…...