WRC50: Rali da Polónia de 1973, o recorde que ninguém queria ter…

O Rally Polónia, ou Rajd Polski em polaco, é o segundo evento de ralis mais antigo do mundo, já que ‘nasceu’ em 1921. O outro único evento mais antigo é o Rallye Monte-Carlo.O Rali da Polónia de 1973 fez parte do arranque do WRC, mas é bem lembrado pelas piores razões. O Rali da Polónia de 1973, na verdade, o 33º Rali da Polónia, foi a sétima ronda da época inaugural do Campeonato do Mundo de Ralis. Realizado em meados…...