F1: O que pode significar a nova gestão da Red Bull

A Red Bull já apresentou um plano de sucessão, após a morte de Dietrich Mateschitz, dividindo as funções do co-fundador da companhia em três. Será que haverá implicações na forma como a Red Bull verá o seu envolvimento na Fórmula 1? Inevitavelmente o desaparecimento de Mateschitz terá implicações no envolvimento na categoria máxima do desporto automóvel da mais conhecida marca de bebidas energéticas do mundo.O austríaco era um adepto de automobilismo, o que foi de capital importância para que, a…...