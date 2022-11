M-Sport vai estrear-se no Dakar

Tal como os principais adversários, também a Ford já tem pronta a sua nova Ford Ranger T1+ para o Dakar. Já tem competido na África do Sul, e o Dakar é o próximo desafio. A nova Ford Ranger T1+ é produto de uma parceria entre a M-Sport e Neil Woolridge Motorsport (NWM), um preparador de renome mundial nos Rally Raid, com sede em Pietermaritzburg, África do Sul. Aproveitando a ligação de ambos à Ford, a M-Sport tornou-se em abril passado…...