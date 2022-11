GP do Mónaco 1982 de F1: O pior para Patrese foi ter que dançar com a Princesa…

A corrida pelas ruas estreitas do Mónaco é frequentemente algo caótica, para não dizer pior, como tantas vezes sucedeu ao longo do tempo. Mas foi o Grande Prémio do Mónaco de Fórmula 1 de 1982 que teve o final de corrida mais estranho que se conhece, pois o que mais pareceu é que ninguém queria ganhar.O final da corrida foi tão caótico, que o vencedor, Riccardo Patrese, só soube que conquistara a sua primeira vitória em Grandes Prémios quando parou…...