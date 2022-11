Jody Scheckter: O 17º campeão do Mundo de F1

Um fogoso piloto que marcou com a sua garra a década de 70 da F1 e que culminou com uma das mais loucas e virtuosas ‘associações’ – a dupla com Villeneuve na Ferrari e o título mundial com a Scuderia. Numa altura em que se voltou a fazer história na F1 com o sexto título de Lewis Hamilton, recordamos a carreira do 17º Campeão do Mundo de Fórmula 1. Jody Scheckter nasceu na cidade de East London, em 29 de…...