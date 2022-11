DTM: Red Bull deverá manter programa com o novo Ferrari 296 GT3

No primeiro ano do DTM segundo o regulamento GT3, em 2021, a AF Corse competiu no campeonato alemão com dois Ferrari 488 GT3 Evo 2020 em parceria com a Red Bull. No carro número 23 estiveram Alex Albon e Nick Cassidy ao volante, dividindo as tarefas conforme as sobreposições dos calendários, do Ferrari com as cores da AlphaTauri e o carro italiano nº 30 com as cores da Red Bull ficou entregue durante toda a época a Liam Lawson, que…...