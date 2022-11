World RX: Lancia Delta evo-e RX estreia-se no Nurburgring

Há pouco menos de um ano, a GCK Motorsport fez um anúncio que ‘abalou’ a comunidade automobilística internacional, revelando que estava a trabalhar num novo carro de rallycross elétrico baseado no lendário Lancia Delta Integrale. No World RX da Alemanha, no fim-de-semana de 12 e 13 de novembro, o icónico 'hot hatch' italiano vai entrar na luta pelo Mundial de Rallycross. Na sua encarnação original, o Lancia Delta dominou a cena do Mundial de Ralis no final dos anos 80…...