Vêm aí os novos T1+ para o Campeonato de Portugal de Todo o Terreno

O Campeonato de Portugal de Todo o Terreno terminou com a vitória de um carro da categoria T1 na Baja 500 Portalegre, o MINI JCW de João Ferreira e David Monteiro. Mas no parque de assistência, as conversas sobre a próxima temporada incidiam sobretudo nos novos T1+, que a partir da próxima época vão também alinhar no CPTT. E já há quem aponte para seis ou sete T1+… As três Toyota Hilux T1+ presentes na prova do ACP não deixavam…...