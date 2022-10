GP do México de F1: Cautela da Mercedes garante triunfo a Verstappen

Max Verstappen venceu o Grande Prémio do México numa prestação praticamente incontestada, mas em que a Mercedes terá errado estrategicamente, não aproveitando a oportunidade que se lhe apresentou.O Autódromo Hermanos Rodriguez é um circuito peculiar, dada a sua altitude, o que tem um impacto tanto no funcionamento das unidades de potência como na aerodinâmica, havendo a tendência para uma reorganização do equilíbrio de forças. Uma vez mais, voltou a verificar-se a quebra de performance de alguns e a subida de…...