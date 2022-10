GP do México de F1: Ricciardo aproveita problemas de Alonso no 2º pelotão

No Grande Prémio do México, uma vez mais, a Alpine parecia estar a caminhar para um triunfo no Segundo Pelotão, mas problemas técnicos nos dois carros, terminais no caso de Fernando Alonso, abriram a porta para o triunfo de Daniel Ricciardo. O Autódromo Hermanos Rodríguez tem a particularidade de estar localizado a alta altitude, 2200 metros, o que pode provocar algumas alterações no equilíbrio de forças do plantel, mas talvez ninguém esperasse que, na qualificação, fosse Valtteri Bottas a impor…...