GP México F1: Os problemas da Ferrari

A Ferrari teve no México uma das suas piores exibições da temporada, mas será a performance no Autódromo Hermanos Rodríguez um caso episódico?O Grande Prémio da Bélgica não foi fácil para os pilotos da ‘Scuderia’, mas o do México chegou a um outro nível, tendo ficado evidente desde cedo que Charles Leclerc e Carlos Sainz seriam apenas figurantes no filme da luta pelo pódio, não sendo incomodados, porém, pelos melhores do Segundo Pelotão. A prova mexicana vem em contraciclo para…...