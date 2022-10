WRX na Catalunha/Barcelona: 5º título para Johan Kristoffersson

Timmy Hansen (Hansen World RX Team) e Johan Kristoffersson (Kristoffersson Motorsport) dividiram os triunfos do fim de semana no WRX com o homem da Volkswagen a assegurar o seu quinto título Mundial. c No primeiro dia, Timmy Hansen garantiu finalmente a sua primeira vitória do ano no campeonato, obrigando Johan Kristoffersson a esperar pelo menos mais um dia para chegar à coroa de pilotos. Numa pista onde já tinha triunfado duas vezes, Hansen atirou o azar para trás das costas,…...