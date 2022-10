GP México F1: A melhor possibilidade da Mercedes ganhar uma corrida?

A Mercedes evidenciou-se mais competitiva no Autódromo Hermanos Rodríguez que em circuitos anteriores e George Russell e Lewis Hamilton poderão ser candidatos à vitória, muito embora Max Verstappen mantenha o seu favoritismo.O traçado mexicano é muito ‘sui generis’, dado se encontrar a mais de dois mil metros de altitude, o que tem impactos ao nível aerodinâmico e no funcionamento dos motores.Com o ar rarefeito, as equipas levam para a pista da Cidade do México os pacotes que usam no Mónaco…...