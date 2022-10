Fórmula 1: Os recordes e o seu significado

Hoje, Max Verstappen poderá tornar-se no mais vitorioso piloto em apenas uma temporada, superando o recorde que presentemente reparte com Michael Schumacher e Sebastian Vettel, mas serão esses recordes verdadeiramente importantes? Por natureza um recorde é uma comparação cronológica que vai evoluindo ao longo dos tempos, sendo absolutamente necessário que exista um conjunto de condições para que possa haver uma relação entre os feitos.Por exemplo, no atletismo, o desafio da corrida de 100 metros manteve-se basicamente inalterado ao longo dos…...