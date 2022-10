Reviveu-se o passado com o Rally Madeira Legend

Chegou ao fim a competição que trouxe para as estradas da Madeira as emblemáticas ‘máquinas’ que fizeram o público regressar atrás no tempo e delirar com o verdadeiro espetáculo levado a cabo pelas mais de 80 viaturas lendárias que marcaram presença na prova organizada pelo Club Sports da Madeira. Foram oito o número de provas especiais percorridas em dois dias, com o primeiro dia, sexta-feira, a ter dupla passagem pelo Palheiro Ferreiro durante a noite, seguindo-se no dia de hoje…...