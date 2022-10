Que caminho para o WRC: térmico, elétrico, ambos e com que combustível?

Em declarações ao MotorSport.com, Andrew Wheatley, diretor de ralis da FIA revelou que os detalhes do futuro do Mundial de Ralis, após 2024, estão ‘decididos’ na sua grande maioria.Há muito que a FIA pretende decidir o que fazer com o WRC para lá de 2024, e não falamos somente de carros e motores. O ‘mapa’ da disciplina em termos gerais anda a ser discutido há muito e quando este novo ciclo e carros e regras apenas começou, a FIA quer…...