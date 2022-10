Lancia 037 Rally (1982-1986): O ícone dos ralis

Lancia Rally 037 ou Rally 037 rally: não interessa para nada como ele é chamado. Ou conhecido. O que interessa, isso sim, é que ele é um (para muitos, ‘O’) ícone. Nos ralis e, por vezes, até nas pistas. Senhoras e senhores, eis o Lancia Rally 037. Nasceu da intenção dos responsáveis do Grupo FIAT em contrariar o perigoso ascendente que o Audi Quattro, com a sua tração às quatro rodas, estava a ganhar no WRC. Nessa altura, início dos…...