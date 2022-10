Rally Madeira Legend: é já este fim de semana

Realiza-se de sexta e sábado (28 e 29 de outubro), a segunda edição do Rally Madeira Legend, evento que conta com 85 equipas inscritas que vão competir em oito classificativas, um cenário que vem comprovar que o evento madeirense está a captar mais atenções. A velocidade volta ao asfalto da Madeira, num rally que conta com oito classificativas. São duas na sexta-feira e mais seis no sábado. Esta prova automobilística destina-se a viaturas históricas, Spirit e Legeng Show e nasce…...