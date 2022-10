GP dos EUA de F1: Max Verstappen suou, mas venceu

Max Verstappen conquistou a sua 13ª vitória da temporada, ao triunfar no Grande Prémio dos Estados Unidos da América, mas não teve uma tarefa fácil para bater Lewis Hamilton. O holandês chegava a Austin com o seu segundo título no bolso, portanto, livre de qualquer tipo de pressão, ao passo que o Campeonato de Construtores para a Red Bull era uma mera formalidade, tendo a Ferrari de ganhar dezanove pontos à sua rival para manter a luta viva, o que…...