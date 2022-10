Grande Prémio dos EUA de F1/2º pelotão: Lando Norris teve menos contrariedades

Três pilotos poderiam ter vencido a batalha pela primazia no Segundo Pelotão no Grande Prémio dos Estados Unidos da América, e qualquer um deles fez por o merecer, mas acabou por ser Lando Norris a levar a melhor, beneficiando de não ter tido grandes contrariedades para suplantar Fernando Alonso e Sebastian Vettel.Desde os treinos-livres que iam aparecendo evidências de que a Alpine poderia estar um passo à frente da sua concorrência no Circuit of the Americas, sobretudo através do espanhol,…...