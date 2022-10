WRC, Kalle Rovanperä: “o Seb (Ogier) estava a voar neste rali…”

Kalle Rovanperä terminou no pódio ajudando a Toyota a celebrar já o título de Construtores. Até determinado ponto esteve na luta pelo triunfo, mas depois um problema com os 'settings' do sistema híbrido atrasaram-no e não mais recuperou: “Queremos sempre o lugar cimeiro, como toda a gente, mas estou bastante contente com o que fizemos. A minha sensação antes do rali era que queria um bom resultado e lutar pela vitória, se possível. Um pódio e ganhar o campeonato foi…...