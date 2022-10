WRC, Thierry Neuville: “Há muitos pilotos experientes e rápidos, Andreas (Mikkelsen), Elfyn (Evans)…”

Ninguém estranhou muito o anúncio de Ott Tanak sair da Hyundai no final deste ano. Há algum tempo que há faísca entre os dois principais pilotos da equipa, Ott Tanak e Thierry Neuville, com o estónio, recentemente a dizer: “não sou como ele…”, acusando-o de “organizar os pilotos na equipa”.Tendo em conta as forma como Ott Tanak tem criticado publicamente o carro e a equipa, percebia-se que podia estar a criar condições para sair, o que agora se percebe ser…...