WRC, Thierry Neuville: Ele foi forte, mas não estávamos muito longe…”

Thierry Neuville colocou o seu Hyundai i20 N Rally1 na segunda posição, num rali em que chegou a dizer que tinha sido mecânico durante a maior parte do fim-de-semana, alterando a configuração entre os troços: “Mais ou menos, sim. Começamos o fim-de-semana e eu não me senti mal no carro. Senti-o sob controlo em termos do equilíbrio e da sensação. Apenas tivemos um pequeno problema com o ‘feedback’ em condições complicadas.Senti que, em comparação com o ano passado, não estava…...