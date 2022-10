WRC, Sébastien Ogier: “tento selar os meus títulos com estilo, e agora conseguimos o de Construtores”

Sébastien Ogier chegou às 55 vitórias na sua carreira do WRC, a primeira com Benjamin Veillas e com o Toyota Yaris GR Rally1: “Estou realmente contente. É difícil explicar, mas senti-me em sintonia com o carro e podia fazer o que queria com ele. Além disso, também me senti bastante relaxado. Não sei, mas este fim-de-semana, desde o primeiro dia, vi logo que tínhamos uma boa oportunidade de lutar pela vitória. A partir da sétima posição na estrada, não era…...