Mundial de TT/Rali da Andaluzia: Al Attiyah Campeão no triunfo de Loeb

Sébastien Loeb venceu o Rali da Andaluzia, com Nasser Al Attiyah a assegurar o título de Campeão do Mundo de TT. Títulos também para Francisco López no T3 e Rokas Baciuška no T4. Guillaume de Mevius e Pau Navarro ganharam o T3 e T4 na Andaluzia. Terminou bem para Nasser al Attiyah o primeiro Mundial de Todo o Terreno. Venceu o Dakar e triunfa agora também no primeiro Campeonato do Mundo de TT. Na prova andaluza, Loeb conseguiu resistir ao…...