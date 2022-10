F1: O porquê de Schumacher estar a lutar por se manter na F1

A chegada de Mick Schumacher à Fórmula 1 era esperada com grande expectativa, mas no final do seu segundo ano na categoria poderá estar de saída, depois de ter sido dado como possível na Ferrari a médio prazo. O alemão entrou no mundo dos Grandes Prémios em 2021, depois de conquistado o título de Fórmula 2, que se juntou ao do Campeonato da Europa de Fórmula 3, em 2018, e o nome que carrega deixava-o como um dos pontos de…...