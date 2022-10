WRC: Sébastien Ogier vence Rali da Catalunha

Sébastien Ogier/Benjamin Veillas venceram o Rali da Catalunha, o primeiro triunfo da dupla no WRC, e o primeiro do francês com o novo Toyota GR Yaris Rally1. Thierry Neuville foi segundo na frente de Kalle Rovanpera. A Toyota é Campeã de Construtores pela sexta vez na história do WRC... Naquela que foi a sua quinta prova do ano, Sébastien Ogier regressou aos triunfos no Mundial de Ralis, numa prova em que demorou algum tempo a chegar ao ritmo que precisava,…...