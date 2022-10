ERC/Rali da Catalunha: Vitória de Yoann Bonato, e pódio no campeonato

Depois de ter chegado ao final do primeiro dia de prova 18.5s na frente do recém-coroado campeão, Efrén Llarena, Yoann Bonato assegurou a sua primeira vitória no Europeu de Ralis, no Rally RACC Catalunya-Costa Daurada, batendo o espanhol garantindo a vitória na prova final da época. A parte principal do ‘trabalho’ foi feita ontem, quando o francês conseguiu uma margem significativa face ao seu adversário, sendo que neste segundo dia de prova a diferença oscilou, mas nunca a ponto de…...