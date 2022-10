Mundial de TT/Rali da Andaluzia: Etapa 3: Loeb na frente, Attiyah perto do título, Chaleco Lopez Campeão de T3

Sébastien Loeb aproveitou dois furos nas rodas do Toyota de Nasser al Attiyah para passar para a frente da corrida, mas o piloto do Qatar está muito perto do título. Já Chaleco Lopez é Campeão de T3, pois com o encurtamento da prova o sistema de pontos não permite que os adversários o batam. Nos carros, Sébastien Loeb/Fabien Lurquin (BRX Hunter/Bahrain Raid Xtreme) completaram a etapa sem problemas, vencendo confortavelmente na frente de Yazeed Al Rajhi/Dirk Von Zitzewitz (Toyota Hilux…...