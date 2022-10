WRC, Rali da Catalunha, PE15: Neuville passa Rovanpera, Ogier destacado na frente…

Sébastien Ogier/Benjamin Veillas (Toyota GR Yaris Rally1) chegaram ao final do segundo dia de prova com 20.7s de avanço para Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1), que passaram Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) na derradeira especial do dia, a super especial de Salou. A questão do triunfo deve estar resolvida (em condições normais) para Ogier, mas o segundo lugar está agora preso por 1.4s para já favoráveis a Neuville.Para Ogier, que já não vence há um ano,…...