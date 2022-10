Rally Madeira Legend 2022: Lendas na Pérola do Atlântico

Realiza-se no próximo fim de semana, 28 e 29 de outubro, sexta e sábado, a segunda edição do Rally Madeira Legend, evento que quase dobra o número de inscritos do ano passado. São 85 equipas previstas, cenário que vem comprovar que o evento madeirense está a captar mais atenções e a singrar neste meio específico do automobilismo.Entre os inscritos, contam-se 10 equipas estrangeiras, 38 vindas do continente e 37 madeirenses. Outras sete concorrem em Legend Open e os restantes em…...