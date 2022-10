Diego Ruiloba é o novo ‘Campeão’ da Peugeot Rally Cup Ibérica

Diego Ruiloba e Andrés Blanco são os novos ‘Campeões’ da Peugeot Rally Cup Ibérica. Depois de oito Especiais e 118,92 quilómetros cronometrados, e de uma boa luta com Óscar Palomo - os dois pretendentes ao título - terminou em beleza mais uma edição da Peugeot Rally Cup Ibérica.Tal como no anterior Villa de Llanes, ninguém mais se intrometeu na luta particular que opôs os dois contendores. Troço a troço soube-se que Palomo tinha de dar tudo o que tinha e…...